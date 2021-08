Inter, Inzaghi ha un desiderio ben preciso per la fascia sinistra

INTER - Simone Inzaghi vorrebbe potenziare sia la corsia di destra che quella di sinistra. Nahitan Nandez dovrebbe essere ormai ad un passo, ma nei desideri dell'allenatore del tecnico nerazzurro ci sarebbe anche un terzino sinistro. Si tratta, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, di Marcos Alonso, che sarebbe stato già cercato in passato da Antonio Conte. L'ex Fiorentina sarebbe fondamentale per il 3-5-2 e potrebbe essere anche ceduto dal Chelsea perché Thomas Tuchel gli preferisce l'inglese Benjamin James Chilwell. Il costo dello spagnolo, al momento, è fuori portata per il budget degli Zhang perché si parla di circa 20 milioni di euro.

L'Inter dovrebbe mettere a segno una cessione onerosa prima di allacciare i contatti con i Blues. La strategia di Marotta potrebbe prevedere anche una richiesta di un prestito con diritto di riscatto. Affare che, nella migliore delle ipotesi, si dovrebbe delineare nelle ultime ore di mercato. Inoltre, la società nerazzurra dovrebbe cedere Ivan Perisic, inserito nella lista dei sacrificabili per il corposo stipendio da 4 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2022 e la società vorrebbe liberarsene anzitempo per risparmiare i soldi dell'ingaggio e, magari, guadagnare una soma minima dal cartellino.

La valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro e nelle ultime settimane si era parlato di un possibile scambio con la Roma per Alessandro Florenzi. Il croato, infatti, piace da tempo all'attuale allenatore dei giallo-rossi, Josè Mourinho. La partenza del classe 1989 potrebbe consentire ai dirigenti milanesi di fare un tentativo per Marcos Alonso. Lo spagnolo condividerebbe la fascia sinistra con Federico Dimarco. L'ex Parma è stata la rivelazione di questo pre-ritiro, dove ha conquistato nettamente Inzaghi con le sue prestazioni. Il classe 1997 è stato blindato perchè capace di giocare sia da centrale di sinistra che da fluidificante nel 3-5-3.