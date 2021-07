Inter, Inzaghi fiducioso ma chiaro: la richiesta che ha fatto al club

Inter, il nuovo ciclo nerazzurro targato Simone Inzaghi è già iniziato. Dalle recenti amichevoli con Lugano, Crotone, Pergolettese ecc filtra parecchio ottimismo riguardo la condizione del gruppo allenato dal tecnico di Piacenza.

Inzaghi infatti, nonostante manchi ancora qualche tassello per completare la rosa (vedi la situazione relativa alle fasce) si è mostrato piuttosto sereno. L'unica richiesta fatta dall'ormai ex allenatore della Lazio alla società, sarebbe stata quella di avere la rosa al completo prima dell'inizio del campionato.

Lo "start" sarà il 21 agosto col Genoa, Achraf Hakimi ha lasciato Milano per trasferirsi al PSG dell'emiro Nasser Al-Khelaifi e in Via della Liberazione non hanno ancora ultimato i lavori per scegliere il prossimo esterno destro. Inzaghi pazienta in silenzio.