Inter, Inzaghi esprime tutte le sue emozioni per la finale raggiunta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2023

Inter, le parole di Inzaghi dopo la partita. Una finale raggiunta e inaspettata alla vigilia. L’Inter va ad Istanbul e raggiunge la finale della massima competizione europea dopo ben 13 anni. Dopo gli idranti del Camp Nou, adesso è San Siro a dare l’abbraccio ai suoi giocatori. Intanto, alla fine della gara, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso tutte le sue emozioni.

Ecco le parole di Inzaghi: “Da domani ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto: è stato un percorso lungo e difficile con grandissime squadre come Bayern e Barcellona. Ma i ragazzi ci hanno creduto dal primo giorno: abbiamo avuto semifinali di Coppa, campionato da raddrizzare, infortuni che abbiamo limitato. Domani ho dato giorno libero, è dal primo aprile che non riposavano: poi da giovedì ci renderemo conto di più. E’ una grandissima soddisfazione, un traguardo voluto, ottenuto con sacrificio: ci credevo dal giorno del sorteggio, è una grandissima soddisfazione che il tempo ci farà godere ancora di più. Vincerla? E’ normale crederci, saremo lì e faremo del nostro meglio: Real e City sono due grandi squadre, chi arriverà si troverà un’Inter che se la giocherà. C’è grande soddisfazione, abbiamo fatto 4 derby in 4 mesi, sapevamo quanto abbiamo sofferto per lo scudetto l’anno scorso: i ragazzi sono stati perfetti, hanno fatto una semifinale con un’aggressività, impegno e concentrazione folle. E’ giusto godersela”.