di Redazione, pubblicato il: 09/05/2023

(Inter) L’attesa diventa spasmodica, quasi insopportabile, il richiamo del derby di Champions si fa sentire con tutta la sua carica emotiva.

Inzaghi e Pioli sono impegnati non solo a scaldare i muscoli dei giocatori ma anche e soprattutto a creare intorno a loro una bolla di tranquillità e consapevolezza.

Il tecnico nerazzurro sa bene che la squadra non ha mai abbassato il livello della concentrazione nelle gare di coppa. Il fascino di queste serate è unico, le motivazioni vengono da sole, i nerazzurri hanno già dimostrato di saper essere all’altezza di top club che molti davano decisamente favoriti nei loro confronti.

La Gazzetta dello Sport rivela quale sarà l’impegno principale di mister Inzaghi

“Nelle prossime ore però non mancheranno le sedute video per studiare tutti i possibili accorgimenti tattici. Tradotto: con Leao in campo o con il portoghese fuori. Perché contro gli uomini di Sarri, quando l’ex Lilla è uscito per infortunio, il Diavolo ha risposto con una grande prestazione.”