Inter, Inzaghi e Dzeko meglio di Conte e Lukaku: l'analisi

L'Inter sta riconfermando e migliorando quanto fatto nella scorsa stagione.

Questo il pensiero di Sandro Sabatini. Il giornalista intervistato ai microfoni di Radio Nerazzurra (qui l'intervista completa), ha elogiato quanto fatto da Dzeko e compagni, spendendo parole importanti soprattutto per Simone Inzaghi. Secondo Sabatini questa squadra sta migliorando il lavoro lasciato da Conte. "Questi due giorni di Champions League siano stati utili per consacrare ulteriormente l'Inter del dopo Antonio Conte e Lukaku. Lascerei stare ancora Eriksen e Hakimi perchè non sono stati rimpiazzati da giocatori all'altezza. Calhanoglu non è Eriksen e Dumfries non è certamente Hakimi, nonostante ci sia un Darmian che sta facendo più di quanto ci aspettassimo".

Ha poi continuato: "Ma l'Inter di Inzaghi e Dzeko sta facendo molto bene. Tre vittorie di fila in Champions League, qualificazione agli ottavi e addirittura la possiblità di andarsi a giocare il primo posto nel girone a Madrid, senza avere nulla da perdere. I tifosi dell'Inter dovranno essere contenti per come sta andando la stagione". Il giornalista ha sottolineato il lavoro fatto da Marotta e Ausilio, nel risanare il bilancio mantenendo la rosa competitiva. Su Inzaghi ha speso ulteriori parole di stima. "Il lavoro di Inzaghi fatto alla Lazio è stato sottovalutato e all'Inter sta continuando quanto iniziato a Roma. A volte sbaglia, perchè delle volte anche lui commette errori. Sbaglia a protestare e farsi ammonire su un rigore dato dal VAR come contro il Napoli, oppure delle volte sbaglia i cambi. Sulle sostituzioni tocchiamo un nervo scoperto, spesso è stato criticato per errori commessi, togliendo giocatori in forma. Come con Milan e Napoli quando la squadra ebbe un calo".

Insomma, per Sabatini, Inzaghi sta facendo bene alla guida dell'Inter. Addirittura meglio di quanto lasciato da Conte, nonostante qualche piccolo errore. Questa Inter dunque sembra essersi "consacrata" ulteriormente, in attesa di colpi dal mercato che, come riportato in precedenza, Marotta farà a gennaio.