Inter, Inzaghi dice addio a un difensore: domani giornata decisiva

L'Inter sta per salutare il difensore serbo.

Non solo colpi in entrata. Dopo l'acquisto di Gosens e Caicedo, Simone Inzaghi perde un difensore: Aleksandar Kolarov. La notizia era nell'aria già da tempo, come raccontato in precedenza, ma oggi è arrivata la conferma da Tuttosport. Il quotidiano torinese svela come l'ex esterno di Lazio, Roma e Manchester City avrebbe preso una decisione fondamentale e domani sarà una giornata decisiva. Sarebbe pronto al ritiro dal calcio giocato. Nella giornata di domani Kolarov dovrebbe rescindere ufficialmente il suo contratto con l'Inter e di fatto libererebbe un posto in lista UEFA. Il posto lasciato libero dal serbo verrà occupato da Caicedo, pronto a dare una mano ai nerazzurri in Champions League. Ovviamente anche Gosens verrà inserito in lista al posto di Sensi.

Intanto per quanto riguarda Kolarov, il futuro sembra comunque destinato ad essere a tinte nerazzurre. Infatti Kolarov potrebbe rimanere all’Inter entrando in pianta stabile nello staff di mister Simone Inzaghi, almeno secondo quanto circolato nelle ultime ore. Per il serbo si andrebbe a delineare un nuovo futuro. Un ruolo di importanza sia a livello di spogliatoio che come aiutato del tecnico. Insomma, come successe per Barzagli con la Juventus qualche anno fa. Dunque Kolarov dirà addio al calcio ma forse non lascerà del tutto i colori dell'Inter, che ad oggi rimangono una parte importante della sua carriera.

In compenso Marotta e Ausilio sono già a lavoro per portare a Milano nuovi talenti capaci di alzare il livello della rosa a disposizione di Mister Inazghi. Nel mirino Scamacca, Frattesi e il difensore del Frosinone Gatti. Proprio per quest'ultimo sarebbe pronta un'offerta (qui tutti i dettagli).