Inter, Inzaghi deluso e arrabbiato. La strigliata ai suoi sull'approccio

L'Inter cade in casa con il Sassuolo sprecando una ghiotta occasione per tornare in testa e Simone Inzaghi non risparmia critiche alla squadra.

Il tecnico dell'Inter, intervistato da Dazn a fine partita, ha parlato di un match complicato, contro un Sassuolo che ha sfruttato l'approccio dei nerazzurri totalmente sbagliato. "Il Sassuolo gioca bene a calcio dovevamo stare attenti, hanno meritato questo risultato perché hanno sfruttato la maggiore freschezza ed hanno affrontato il match basandosi su un ottimo livello tecnico. Non si può iniziare la partita come abbiamo fatto noi, abbiamo preso 2 goal che solitamente non si prendono. Nel secondo tempo abbiamo provato ma c'è mancato anche l'episodio che spesso ti aiuta a riaprire queste partite. Abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti a segnare. Adesso bisognerà ritrovare energie fisiche e mentali e metterci alle spalle questa sconfitta. In settimana analizzeremo bene quello che è successo perché dobbiamo voltare pagina. Mancano 13 finali e vogliamo andare avanti".

Il Tecnico dell'Inter ha anche ammesso che nell'intervallo ne avrebbe cambiati più di due, facendo capire bene quella che era la sua delusione per quanto ha visto sul rettangolo di gioco dai suoi ragazzi.

Inzaghi ha ricordato le assenze pesanti con la quale la squadra ha dovuto affrontare la partita, ma non creando alibi perché "bisogna fare meglio, eravamo adeguatamente preparati a fare bene anche senza gli assenti". In conclusione il tecnico nerazzurro ha parlato dell'attacco sterile delle ultime settimane, ricordando che l'Inter è ancora il migliore attacco. "Torneremo a segnare, perché calciamo tantissimo in porta e creiamo tantissimo. Quando crei così tanto è questione di poco e segni. Mi dispiace tanto per l'approccio, una squadra che vuole vincere lo scudetto non può sbagliare approccio così".