Inter, Inzaghi bestia nera della Juventus e di Allegri: i precedenti

Inter, questa sera alle ore 21:00 andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma la finalissima contro la Juventus.

I nerazzurri sono a caccia dell’ottava Coppa Italia, un trofeo che manca dalla bacheca interista dalla stagione 2010/2011, quella dopo il Triplete. Se la vedrà contro la Juventus, squadra che ha già battuto due volte in questa stagione. Le due squadra si sono affrontate quattro volte in finale: due in Coppa Italia (successi bianconeri nel 1959 e nel 1965) e due in Supercoppa Italiana (vittorie nerazzurre nel 2005 e nel 2022).

L’Inter ha l’intera rosa a disposizione, stasera scenderà in campo con i titolarissimi e in più c’è da considerare il fattore Inzaghi. Il tecnico piacentino una vera e propria bestia nera per la Juventus, specialmente quando la affronta in finale.

I numeri parlano chiaro: tre vittorie in quattro partite, tutte in Supercoppa (due con la Lazio e una con i nerazzurri). L’unica sconfitta risale alla finale di Coppa Italia del 2017. Bilancio positivo anche nelle sfide con Massimiliano Allegri, sempre quando si tratta di finali: due vittorie contro una del tecnico toscano. L’ultima grande vittoria è quella dello scorso gennaio in Supercoppa Italiana decisa dalla rete di Alexis Sanchez all’ultimo minuto dei tempi supplementari.