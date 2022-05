Inter, Inzaghi analizza la rimonta contro l’Empoli e pensa alla Finale

Inter-Empoli, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN e analizzato la pazza vittoria della squadra per 4-2 in rimonta.

Ecco di seguito le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:”Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto una grandissima gara. Nei primi 20 minuti abbiamo avuto troppa foga contro un Empoli che gioca molto bene. Poi la squadra ha fatto una prova di carattere, non vuole mollare e adesso dobbiamo recuperare energie perché mercoledì abbiamo una partita molto importante. Abbiamo fatto una grandissima gara, a parte i primi 20-25 dove avevamo troppa voglia, troppa foga. Dovevamo essere più ordinati senza palla, ci siamo fatti prendere dalla foga. 37 tiri a 4, 16 calcio d'angolo. Non vogliamo mollare".

Secondo Inzaghi questa vittoria sarà una grande iniezione di fiducia per queste ultime gare che restano. L’Inter sta andando fortissimo da inizio stagione e i giocatori hanno speso molta energia. Adesso non resta che aspettare il risultato di Verona-Milan ma Inzaghi vuole pensare solo alla sua squadra. Testa alla finale contro la Juventus ci sono solo 5 giorni per riposare e preparare il match. La Coppa Italia è un obiettivo concreto, la stanchezza non preoccupa perché la differenza la faranno le motivazioni.