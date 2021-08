Inter, Inzaghi a Dazn: "Brozovic ha preso una distorsione. Edin riferimento"

INTER - Simone Inzaghi ha parlato della vittoria ottenuta contro il Verona per 3-1. Il tecnico ha spesso ottime parole per la doppietta di Correa ed ha svelato anche le condizioni non ottimali di Brozovic.

"Son contento, son contento per il Tucu. Giocatore che ancora non ha fatto vedere il suo meglio. Ha tutto, tecnica, velocità, tiro e potenza. Giocatore importante, si goda la doppietta all'esordio.

"Società bravissima. In 15 giorni mi ha messo a disposizione Dzeko, Correa, Dumfries. La società mi aveva detto che bisognava mettere in sicurezza l'Inter. E' stato fatto"

L'allenatore ha poi voluto sottolineare l'importanza dei calciatori che entrano dalla panchina. " Per un allenatore è il massimo quello che è successo con il Genoa e quello che è successo oggi. Per noi allenatore è più importante chi entra che chi gioca dall'inizio. Dimarco, Correa, Sensi, hanno fatto benissimo.

Stasera avevamo un problema. Brozovic ha preso una distorsione, e ha stretto i denti. Barella davanti alla difesa ha fatto benissimo.Dzeko e Lautaro sono andati bene. Non era partita semplice. Non pensavo che Lautaro tenesse così tanto il ritmo, ha fatto pochi allenamenti. Stasera già determinate, gol e sfiorato il raddoppio. Edin - ha concluso Inzaghi a Dazn -è stato il riferimento".