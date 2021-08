Inter, intesa con Lautaro: finalmente le cifre del rinnovo

INTER - La società nerazzurra avrebbe trovato l'accordo con l'agente, Alejandro Camano, di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'attaccante argentino dovrebbe firmare un contratto quinquennale da 6 milioni di euro.

Operazione fondamentale per blindare l'attaccante che sarebbe molto seguito da Atletico Madrid e Tottenham. I dirigenti milanesi, nelle scorse settimane, hanno già rifiutato un'offerta da 90 milioni di euro per il cartellino del classe 1997. Nei prossimi giorni, dopo l'ottimismo di queste ore, dovrebbe esserci la fumata bianca definitiva per prolungare il rapporto di altri cinque anni tra l'ex Racing e l'Inter.