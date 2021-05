Inter, intervento chirurgico per Kolarov: il comunicato nerazzurro

Stagione finita per Aleksandar Kolarov. Il difensore, fermo ai box da alcuni mesi a causa di un problema fisico, si è sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione ernia fiscale lombare.

Annata sfortunata quella dell’ex Roma in cui è non è mai riuscito a giocare con continuità, sia per scelte tecniche che per motivi di salute. La sua ultima presenza risale addirittura al 10 gennaio, nel match di andata contro la Roma. Ecco di seguito riportato il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

"Aleksandar Kolarov si è sottoposto questa mattina, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di asportazione ernia discale lombare. L’intervento, eseguito dal Professor Maurizio Fornari, è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni, il difensore nerazzurro inizierà il percorso riabilitativo".