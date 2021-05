Inter, intervento chirurgico per Barella: il comunicato nerazzurro

L’Inter ha comunicato attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale che Nicolò Barella si è sottoposto in mattinata ad un intervento chirurgico al setto nasale:

“Nella mattinata di oggi Nicolò Barella si è sottoposto, presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di correzione al setto nasale. L’intervento è perfettamente riuscito, il centrocampista italiano, dopo qualche giorno di riposo, potrà riprendere gli allenamenti”.

Il classe ‘97 dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni, ma non è da escludere che Antonio Conte lo lasci a riposo anche per l’ultimo match di campionato contro l’Udinese in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 allo Stadio San Siro.