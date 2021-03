Inter, intervento chirurgico per Arturo Vidal: il comunicato

Arrivano brutte notizie dall’infermeria sulle condizioni di Arturo Vidal. Come riportato dal sito ufficiale della società nerazzurra, attraverso una nota, il cileno si sottoporrà nella giornata di domani ad un intervento chirurgico in artroscopia per un problema al ginocchio sinistro. Brutta tegola per Antonio Conte che sarà costretto a rinunciare al cileno per i prossimi impegni. Tempi di recupero ancora da valutare con precisione, ma stando a quanto riportato da Sky Sport, l'ex Barça potrebbe restare fermo ai box per almeno un mese.

Ecco di seguito riportato il comunicato ufficiale nerazzurro: “Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro”.