Inter, Interspac fa sul serio: c'è la svolta e il modello da seguire. I dettagli

Il progetto dell’azionariato popolare nell’Inter potrebbe presto divenire realtà. Come riportato da Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, il l’associazione Interspac sarebbe pronta ad entrare in società. I sedici consiglieri hanno concordato su tre azioni da intraprendere, per arrivare nei prossimi mesi a fare una proposta strutturata agli Zhang:

“La prima azione: ammettere nuovi soci fondatori. La seconda: realizzare un sondaggio per valutare l'impatto che l'azionariato popolare potrebbe avere sulla gestione dei club, sondando anzitutto l'interesse dei tifosi per lo strumento. La terza: organizzare un grande evento di presentazione, che si terrà a Milano a settembre. L'obiettivo finale è trasformare decine di migliaia di tifosi in azionisti dell'Inter".

Sull’argomento si è espresso anche Roberto Zaccaria, ex presidente Rai e consigliere dell'associazione: “Il nostro è qualcosa di più che un sogno romantico. Abbiamo una visione collaborativa, ma per dare corpo al progetto dobbiamo dialogare con chi ha il pallino in mano: l'attuale proprietà dell'Inter. Raggiunta l'intesa, ci servirebbero quattro o cinque mesi per la raccolta del capitale necessario a partire. Il modello è quello del Bayern Monaco, un grande club in mano ai tifosi, con la partecipazioni di sponsor forti. Abbiamo già preso contatti con loro".