Inter, interesse di Investcorp sempre vivo: c’è il momento decisivo per chiudere

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2023

Inter, l’interesse di Investcorp sembra essere sempre vivo. Nella giornata di ieri, prima del deludente pareggio contro la Salernitana, i tifosi nerazzurri si sono svegliati con la notizia, rilanciata in prima pagina da parte de Il Sole 24 Ore, di un interesse da parte del fondo di private equity Investcorp.

Il fondo del Bahrein, si era già interessato ad una società italiana come il Milan, ma poi non se ne fece nulla ed i rossoneri passarono di mano a RedBird. Adesso, pare che l’interesse per i nerazzurri sia reale e concreto. Ma prima di affondare il colpo decisivo per la cessione, sarà necessario attendere ancora.

Inter, il fondo del Bahrein Investcorp sarebbe fortemente interessato ai nerazzurri: c’è la deadline

Come riportato sopra, da tempo si parla di un possibile passaggio di proprietà della società nerazzurra. Fino ad ora, però, non c’è stato nulla di conclusivo con nessuno. Nelle ultime ore è stato rilanciato il nome del fondo Investcorp e la notizia è stata nuovamente riportato oggi dal quotidiano Tuttosport.

Per il quotidiano, infatti, ci sarebbe la possibilità di concludere l’affare. Ma prima di tutto ci sarebbero da rispettare delle tempistiche dovute ad alcuni fattori. In primis, la valutazione di Steven Zhang da un miliardo e duecento milioni, ritenuta congrua alla luce di quanto fatto con il Milan. Poi anche la volontà del fondo di voler creare una cordata con alcuni investitori del Bahrein. E poi il debito di Suning verso Oaktree, che potrebbe far propendere la cessione più per il maggio del 2024 che per quest’estate come ipotizzato da molti nei mesi precedenti.