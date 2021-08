Inter, Insigne via dal Napoli? Auriemma: “Rapporti tesi, non ci sarà rinnovo”

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del club partenopeo è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e non avrebbe ancora trovato l’intesa per il rinnovo. Tra le parti ci sarebbe una notevole distanza e secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore sembrerebbe destinato a lasciare Napoli.

Arrivano conferme sulla delicata situazione tra Insigne e il Napoli anche dal giornalista Raffaele Auriemma, molto vicino alle vicende azzurre, con un post pubblicato sul proprio account Twitter: “Lo dico da un po’: i rapporti sono tesi e non ci sarà rinnovo”.

Insigne e De Laurentiis, riporta la Gazzetta dello Sport nella sua versione online, sarebbero come separati in casa, nessuno vorrebbe fare la prima mossa. I due non avrebbero mai avuto contatti diretti e sarebbero entrati in contatto solo attraverso l’amministratore delegato Chiavelli. De Laurentiis, svela la rosea, non avrebbe alcuna intenzione di soddisfare le richieste economiche di Insigne. Una situazione che starebbe seguendo con attenzione l’Inter, che sarebbe in attesa di ulteriori sviluppi. I nerazzurri sarebbero pronti ad acquistare il numero 24 azzurro già in questa sessione di mercato o in alternativa aspettare la naturale scadenza del contratto e prenderlo a parametro zero per la prossima stagione.