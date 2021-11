Inter, Insigne sempre più nel mirino. L'agente svela importanti novità

Inter, Lorenzo Insigne è sempre di più nel mirino del club nerazzurro.

Questa mattina Tuttoosport ha confermato ancora una volta il forte interessamento da parte di Beppe Marotta per l'attaccante del Napoli e della nazionale italiana. Già in estate c'erano stati dei contatti, ma non si è concretizzato nulla. Motivo? La società nerazzurra vorrebbe cogliere l'occasione di prendere il giocatore a parametro zero. Insigne infatti ha un contratto in scadenza a giungo del 2022, e già nei prime mesi del nuovo anno sarà libero di accordarsi cin un altro club. Ma a che punto è la trattativa per l'eventuale rinnovo con il Napoli? Sulla questione è intervenuto questa mattina l'agente del calciatore, Vincenzo Pisacane.

Quest'ultimo ha svelato, ai microfoni di Il Roma, che lui e il suo assistito sono rimasti spiazzati dalla proposta di Aurelio De Laurentiis. Quest'ultimo infatti avrebbe offerto all'attaccante una somma che ammonterebbe a circa la metà di ciò che percepisce al momento. "I rinnovi si fanno al rialzo, basti guardare chi ha firmato prima di Lorenzo", ha dichiarato. Ora cosa succederà? Pisacane ha spiegato che la trattativa prosegue, e che ognuno fa il suo gioco come normale che accada in un dialogo che si trova nelle sue prime fasi. Tuttavia ciò che infastidisce è che sembra passare il messaggio che Insigne abbia fatto richieste fuori dal mondo, cosa che non corrisponde alla realtà. Ciò che il giocatore si auspica, infine, è che il Napoli faccia un passo verso di lui. Intanto oltre l'Inter, che si muove da tempo (come spiegato in questa nostra esclusiva) ci sarebbero Everton e PSG.