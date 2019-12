Inter, inizio top di Lukaku: raggiunto un traguardo e manca mezza stagione

Romelu Lukaku ha chiuso il 2019 con la doppietta segnata contro il Genoa. Un colpo di testa su cross di Antonio Candreva e un stupendo sinistro sotto l'incrocio dei pali per migliorare le proprie statistiche stagionali.

Sono 12 le reti dell'attaccante nerazzurro in campionato, trascinatore della squadra di Antonio Conte insieme a Lautaro Martinez. Con la doppietta segnata sabato contro i rossoblù, Lukaku ha già raggiunto il numero di reti segnate nella passata stagione con la maglia del Manchester United.

Dodici reti in 32 presenze con il club inglese nel 2018/2019. In neanche mezza stagione il centravanti belga ha già eguagliato il bottino dell'anno scorso. Dove arriverà Lukaku? Mancano ancora due partite del girone d'andata più tutto il ritorno, vedere il giocatore nerazzurro superare le 20 reti non dovrebbe essere difficile. L'Inter si gode il suo centravanti.