Inter, inizio di stagione splendido per il nerazzurro: indispensabile per Conte

L'Inter di Antonio Conte continua a crescere, nei risultati e nella mentalità. Il successo di ieri sera contro il Borussia Dortmund ha visto una squadra determinata, concentrata, un gruppo unito e vincente.

Il tecnico nerazzurro ha chiamato in causa molti giocatori in questa prima parte della stagione. Tante partite in pochi giorni e turnover applicato. Tra le tante risposte positive avute, c'è un giocatore che al momento è fondamentale: Lautaro Martinez.

Le ultime partite dell'attaccante argentino sono state superlative. Sempre decisivo, sempre a segno, giocate da vero attaccante, una spina nel fianco delle difese avversarie. Quattro reti in campionato, due in Champions League. Lautaro è un giocatore che al momento è fondamentale per Conte, per il gioco dell'Inter, per l'attacco nerazzurro. Niente turnover per il centravanti argentino, anche a causa dell'infortunio di Alexis Sanchez. Possibile che Conte lo risparmi all'inizio in vista di Inter-Parma, per farlo subentrare nella ripresa, oppure che sfrutti l'ottimo periodo di Lautaro, a segno nelle ultime quattro partite consecutive tra campionato e Champions League.