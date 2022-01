Inter, iniziate le trattative per un rinnovo (a cifre raddoppiate)

Inter e Nike ancora insieme.

Il contratto che lega il colosso americano e la società campione d'Italia scadrà il 30 giugno 2024, ma sono iniziate le trattative per il rinnovo dell'accordo che potrebbe portare al festeggiamento delle nozze d'argento tra due dei più prestigiosi marchi mondiali.

Ma per raggiungere ad un accordo bisognerà inevitabilmente alzare le cifre. Come riportato infatti da Calcio e Finanza "Secondo la società nerazzurra l’attuale contratto è sottostimato e anche per questo sono cominciate in largo anticipo le trattative per il rinnovo. L’obiettivo dell’Inter è quindi quello di raddoppiare le cifre base dell’accordo firmato nel 2014, che permetterebbe al club di allinearsi ai club europei che sono ritenuti diretti concorrenti".

D'altro canto Nike non vuole perdere la “sua” squadra italiana che si sta internazionalizzando come mai prima. Ed è disposta ad alzare l'offerta, cercando di venire in contro alle richieste dell'Inter rispetto all'attuale accordo, che ricordiamo frutta ai nerazzurri 12,5 milioni di euro all'anno più bonus. L'obiettivo della società meneghina è quello di portare la base fissa a quota 25 milioni.

Per potere competere con le grandi squadre europee, l'Inter ha bisogno di incrementare i ricavi, e su questo la società ha lavorato dettagliatamente sul mercato mondiale. Adesso tocca a Nike fare uno sforzo per garantire all'Inter maggiori introiti e garantirsi al tempo stesso la collaborazione con la squadra Campione d'Italia in carica, lanciata verso la conquista della seconda stella.

L'Inter, che ha già svelato la nuova maglia per la prossima stagione, vuole sancire al più presto un ricco accordo che cementifichi un rapporto di collaborazione che possa durare ancora a lungo.