Inter, inizia un vero tour de force: tutti gli appuntamenti dei nerazzurri

L'Inter si prepara agli straordinari.

Archiviata la vittoria in casa contro l'Udinese di Luca Gotti grazie alla doppietta di Joaquin Correa (in questo articolo puoi trovare le pagelle del match assegnate dalla nostra redazione), la squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare un periodo che li vedrà impegnati in ben cinque gare e tutte dall'importanza quasi vitale. Si comincia subito, precisamente il prossimo 3 novembre con la trasferta in Moldavia in casa dello Sheriff per il match valido per la quarta giornata del girone di Champions League.

Appena quattro giorni dopo ad attendere i nerazzurri ci sarà il derby contro il Milan di Stefano Pioli, squadra che nonostante le numerose defezioni riesce comunque a rimanere tra i piani alti della classifica. Il 21 novembre, subito dopo la sosta, a San Siro arriverà il Napoli di Luciano Spalletti, attualmente capolista e che non accenna a placare la propria corsa in vetta alla classifica.

Da qui in poi una settimana di fuoco. Tre giorni dopo, sempre al Meazza, giungerà lo Shakhtar Donetsk dell'italiano Roberto De Zerbi per la gara valida per la quinta giornata del girone del Champions League e che per i nerazzurri potrebbe significare passaggio del turno agli Ottavi di Finale. Successivamente, sabato 27 novembre, il tecnico piacentino e i suoi uomini saranno ospitati allo Stadio Pierluigi Penzo dal Venezia di Paolo Zanetti. Tradotto: cinque partite in appena un mese alla quale vanno aggiunti in mezzo gli impegni con le Nazionali che vedono diversi giocatori "costretti" a volare oltre Oceano.