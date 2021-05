Inter, inizia la festa! Handanovic: "Emozionato. Aspettavamo questo momento da tempo"

Il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, ha parlato al termine della partita vinta contro l'Udinese. L'emozione è ben vivida nelle parole del numero 1 nerazzurro, che a breve alzerà il trofeo. Ecco le sue parole:

"C'è grande emozione, grande gioie e felicità. Abbiamo aspettato questo momento per tanto tempo, e adesso ce lo godiamo. Oggi ci godiamo il premio per una stagione in cui abbiamo lavorato duramente per arrivare qui. La parata scudetto? Secondo me in Inter-Juve, nel secondo tempo. In quella partita abbiamo guadagnato consapevolezza nei nostri mezzi".