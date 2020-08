Inter, inizia il giorno della verità: Marotta e Ausilio in sede, si attende Conte

Manca ormai sempre meno all'incontro fra il presidente Steven Zhang e Antonio Conte. Sono ore di flebile attesa queste per i tifosi nerazzurri che attendono ansiosi di comprendere quale futuro aspetta l'Inter.

Da registrare è l'arrivo in Viale della Liberazione dell'amministratore delegato Beppe Marotta il quale, dopo appena mezz'ora, ha lasciato la sede in taxi. In seguito poi è stato il momento del direttore sportivo Piero Ausilio che comunque non parteciperà al summit fra il numero uno nerazzurro e il tecnico salentino.

Del luogo e della data dell'incontro fra i due nessuno ne è al momento a conoscenza: non resta che aspettare, consci che oggi 25 agosto rappresenterà una data di cruciale importanza per il tifo nerazzurro.