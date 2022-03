Inter, ingresso speciale nella "Hall of Fame": premiazione il 4 marzo

Inter Hall of Fame, ingresso speciale.

La quarta edizione della Hall of Fame ha visto gli ingressi di quattro nuovi giocatori: Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder e Samuel Eto'o. Hall of Fame che era già composta da altri 12 giocatori, vincitori delle scorse 3 edizioni: Walter Zenga, Francesco Toldo, Julio Cesar, Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi, Lothar Matthäus, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Ronaldo, Giuseppe Meazza e Diego Milito.

La Hall of Fame comprende anche un premio speciale, vinto nelle passate edizioni da: la famiglia Moratti, Astutillo Malgioglio ed Ernesto Pellegrini. In questa edizione, il vincitore di questo premio è stato l'avvocato Peppino Prisco, votazione effettuata per la prima volta dai tifosi attraverso un sondaggio su Socios.com, Global Main Partner del club nerazzurro. I tifosi erano chiamati a scegliere tra 4 opzioni: Peppino Prisco, il Policlinico di Milano, Claudio Bertazzi ed Enzo Bernasconi.

Attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale Inter.it, il club nerazzurro ha dedicato un pensiero all'avvocato Prisco:

"Per il suo interismo, per la sua dedizione ai colori nerazzurri, serviti con intelligenza e amore, con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Per aver segnato la storia dell'Inter come avvocato, Come dirigente e come tifoso, dopo aver conosciuto le sofferenze della guerra, vissuta da sottotenente alpino".

La consegna del premio verrà fatta a San Siro durante il pre-partita della sfida contro la Salernitana: il premio verrà consegnato al figlio Luigi Maria Prisco ma non sarà l'unico ad essere premiato perché ci saranno gli altri 4 vincitori di questa edizione.