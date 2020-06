Inter, infortunio per Brozovic. Il comunicato del club

Arrivano ancora brutte notizie dall'infermeria per Antonio Conte in vista del match contro la Sampdoria. Dopo l'infortunio di Stefano Sensi, si è fermato anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista ha riscontrato un problema muscolare durante l’allenamento di ieri e non sarà quindi a disposizione per la sfida di domani sera al San Siro. Il croato rischierebbe di restare fuori per almeno dieci giorni. Ecco di seguito riportato il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale nerazzurro:

"MILANO - Marcelo Brozovic si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".