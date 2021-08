Inter, incontro con l’agente di Agoumè: chiara la strategia nerazzurra

L’Inter è al lavoro per blindare il promettente centrocampista Lucien Agoumé, classe 2002 francese, rientrato a Milano in estate dopo il prestito allo Spezia. Il centrocampista è reduce da una buona stagione con i liguri, dove ha collezionato 11 presenze. ma è in scadenza il 30 giugno del 2022 e la dirigenza nerazzurra vorrebbe puntare su di lui anche per il futuro.

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, quella di oggi potrebbe essere la giornata chiave per definire il futuro del giovane talento francese. Il club nerazzurro incontrerà nelle prossime ore, per la terza volta da inizio mercato, l'agente Djibril Niang e l'intermediario Oscar Damiani per provare a chiudere per il rinnovo. Il centrocampista dovrebbe firmare un prolungamento fino al 2024. In questo pre campionato è stato più volte schierato dal nuovo tecnico Simone Inzaghi ma il suo futuro dovrebbe essere ancora lontano dall’Inter.

L’intenzione della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di blindarlo per poi girarlo nuovamente in prestito in modo da farlo giocare con più continuità e completare il percorso di crescita. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, ma difficilmente resterà in Italia. Molto più probabile un’esperienza in Francia o in Germania. Sono attese novità già nelle prossime ore.