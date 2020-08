Inter, incassi record da Champions ed Europa League

Stagione da record per le casse dell'Inter. Come riportato da Calcio e Finanza, il club nerazzurro ha già incassato circa 60 milioni di euro dalla partecipazione in Champions League ed Europa League. Cifra da record per il club meneghino che non aveva mai incassato una cifra del genere dalle competizioni europee. Denaro che fa molto comodo al bilancio, anche se nettamente inferiore a quello percepito da altri top club.

L’eliminazione nella fase ai gironi in Champions League ha permesso ai nerazzurri di incassare 46 milioni di euro, merito soprattutto del ranking storico e del bonus partecipazione, considerando che già prima di scendere in campo nella prima giornata dei gironi l’Inter era già sicura di poter ricevere circa 34,3 milioni di euro.

La finale di Europa League contro il Siviglia, ha garantito un incasso da 10,1 milioni di euro e in caso di vittoria finale potrebbero incassare altri 7,5 milioni di euro: 4 milioni per la vittoria finale e 3,5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa europea.