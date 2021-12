Inter inarrestabile. Il verdetto: vince (anche) quando non brilla

L'Inter non brilla ma vince lo stesso contro un ottimo Torino, chiudendo il suo 2021 in vetta alla classifica con un margine di quattro punti sul Milan. Contro i granata è bastato il gol di Dumfries.

Una vittoria diversa rispetto alle altre, in cui gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a schiacciare gli avversari e imporre il loro gioco, come quasi sempre fatto in questo campionato, ma hanno spesso sofferto e subito la manovra degli avversari (qui per leggere le nostre pagelle). La vittoria è comunque meritatissima, una prova di forza quella dei nerazzurri che si sono mostrarti una squadra fisica, solida in fase difensiva e cinica in attacco, anche segnando un solo gol. La difesa si è dimostrata ancora una volta un muro invalicabile non subendo gol per la sesta partita di fila in campionato. L’Inter questa volta ha faticato più del solito ma è riuscita comunque a portare il risultato a casa. Un'Inter alternativa rispetto a quanto ci ha abituato finora, vincendo sempre in scioltezza con almeno due gol di scarto.

In questa stagione, infatti, la squadra di Inzaghi non aveva mai vinto di misura in questo modo, l’unica vota ad aver vinto con un solo gol di scarto è stato contro il Napoli nel 3-2 dello scorso 21 novembre. La vittoria di ieri è l’ennesima dimostrazione che spesso nel calcio il risultato è meglio del bel gioco. Si chiude così un dicembre da record per i campioni in carica con 5 vittorie su 5, 15 gol realizzati e 0 subiti.