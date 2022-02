Inter: in vista del Derby, Bastoni parla di un suo possibile approdo al Milan

Inter, Bastoni riscalda il Derby.

L’attesa sta per finire. A 2 giorni dalla partita più importante per la stagione nerazzurra, ci pensa Alessandro Bastoni ad aumentare l’attesa.

Intervistato su DAZN ha dichiarato che il Derby non è una gara come le altre anche, ha un valore superiore indipendentemente dalla classifica o dagli umori delle 2 squadre. Da bambino Bastoni guardava il Derby con il padre, anche lui tifoso dell’Inter.

Per il numero 95 nerazzurro il simbolo del Derby è senza dubbio Javier Zanetti e ricorda la cavalcata che “Il Capitano” ha fatto in un Derby al 90° minuto e ricorda il boato che San Siro fece alla fine di quella fantastica azione. A DAZN confida di non averlo mai detto a Zanetti per colpa della sua timidezza. Bastoni è un giocatore umile, non fa riti scaramantici prima di entrare in campo.

Ricorda il suo primo Derby che è stato quello vinto 3-0 e spera di ripetere la prestazione collettiva anche grazie al sostegno dei tifosi che è mancata nell’anno dello scudetto per colpa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Continuando a parlare del Derby ricorda l’ultimo giocato lo scorso 7 novembre finito 1-1: i fischi subito dopo il rigore di Calhanoglu erano assordanti e ricorda come fu un momento di grande tensione perché era un rigore importante. L’augurio di Bastoni è quello che Calhanoglu possa ripetersi anche sabato.

Alla domanda di un suo possibile approdo al Milan, risponde con un secco “No!” e conferma che non c’è neanche lo 0,1% di possibilità che lui possa vestire la maglia rossonera