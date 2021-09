Inter in testa e Juve seconda: spunta la speciale classifica sulle nazionali

Dopo la seconda giornata di Serie A, il campionato si ferma ogni anno per la sosta nazionali. Pausa che quest'anno ha visto impegnate le Nazionali di tutto il mondo pronte a giocarsi la qualificazione al Mondiale del 2022. Tra i numeri della sosta spunta un dato importante sui giocatori dell'Inter: i nerazzurri sono quelli che hanno giocato più minuti di tutti.

Il giro delle Nazionali coinvolge sempre tantissimi calciatori: dai sudamericani agli europei. E l'Inter è sempre in prima fila tra i club che "prestano" i loro atleti alle nazioni durante la pausa del campionato. Infatti sono ben 14 i tesserati nerazzurri convocati in Nazionale durante la sosta tra seconda e terza giornata di Serie A. Anche se la Juventus è prima in questa classifica con 17 calciatori convocati, ha saputo fare meglio dell'Inter. Secondo posto per l'Atalanta con ben 16 calciatori prestati alle Nazionali. Ma non è finita qui. Infatti un altro dato, sempre riguardante i giocatori impegnati con la propria nazionale, questa volta vede in testa l'Inter. Perché, se i calciatori bianconeri convocati erano di più, quelli nerazzurri sono stati i calciatori con più minuti in Nazionale.

La speciale classifica vede appunto l'Inter in testa con Juventus e Napoli a seguire. Ecco di seguito il podio riportato dai dati raccolti da Sky: Inter 2.534 minuti (14 giocatori), Juventus 2.326 minuti (17 giocatori) e Napoli 2.019 (12 giocato). I calciatori nerazzurri, insomma, sono quelli "più usati" dalle nazionali, dato che dimostra la loro importanza nelle rispettive selezioni.