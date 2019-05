Inter: in Italia senza rivali. Quinto posto in Europa, superato il Real Madrid

Il pubblico dell'Inter merita la Champions League, o meglio, è da Champions League. Anche ieri sera, nel match giocato contro l'Empoli, un incontro dall'esito incredibile per quello che è accaduto negli ultimi minuti, la risposta della tifoseria nerazzurra è stata splendida.

Circa 70.000 spettatori ad incitare la squadra di Spalletti, a spingere i nerazzurri verso la vittoria e l'obiettivo. In Italia, l'Inter non ha rivali. Il club è al primo posto assoluto per presenze nelle partite casalinghe. Una media in questa stagione di 61.444 spettatori a partita.

Anche in Europa, l'Inter scala la classifica, balzando al quinto posto, scavalcando il Real Madrid. Sul sito ufficiale del club nerazzurro, la nota della società, che ringrazia il pubblico. "Quest'anno più di 1 milione e 300 mila persone hanno provato queste emozioni. Tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Siamo nella Top 10 tra gli spettatori in Europa. E ancora, come se non bastasse: tra il 2013 e il 2018, considerando le medie spettatori più alte, l'Inter è la prima squadra di Serie A. Quest'anno in particolare, grazie agli oltre ai 60.000 spettatori di media l'Inter sale nella Top 5 per affluenza, scavalcando il Real Madrid e confermando il trend da Top Club".