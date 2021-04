Inter, in estate un addio certo e un giocatore in bilico

Inter, in casa nerazzurra, nel programmare il futuro, si inizia no a valutare anche le uscite di quei giocatori che non faranno parte della prossima rosa. Stando a quanto riportato dal Il Giorno non sembrano esserci possibilità di vedere Kolarov ancora in nerazzurro.

Il serbo, arrivato neanche un anno fa, non ha praticamente mai giocato, e quando lo ha fatto non ha inciso. L'attuale contratto scade a giugno, ed il quotidiano sopra citato ritiene che non ci siano al momento possibilità che l'a società lo rinnovi. resterà poi da valutare il futuro di Vidal.

Il cileno infatti non ha reso secondo le aspettative, ma ha ancora un anno di contratto. In estate si valuterà il da farsi, e l'addio è al momento una possibilità concreta.