Inter in emergenza a causa Covid: ecco la probabile formazione nel Derby

La piaga del Coronavirus si è abbattuta anche sull'Inter, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con nuove positività dopo i casi Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Anche Gagliardini, Nainggolan e Radu infatti sono risultati positivi al Covid-19, e hanno già iniziato il periodo di isolamento fiduciario.

E' presto per avere delle certezze, ma al momento la presenza di questi cinque giocatori nel derby sembra fortemente a rischio. Antonio Conte affronterà dunque il Milan con una formazione decimata, e l'edizione online della Gazzetta presenta una probabile formazione con gli uomini a disposizione del tecnico leccese:

In porta toccherà naturalmente ad Handanovic, mentre il terzetto in difesa dovrebbe essere composto da D'Ambrosio, De Vrij e Kolarov. Sulle fasce spazio all'insostituibile Hakimi e a Young, mentre in mediana dovrebbero trovare spazio Vidal e Brozovic. Sulla trequarti dovrebbe trovare posto Barella, preferito a Eriksen, mentre in attacco toccherà alla solita coppia, Lukaku e Lautaro.