Inter in campo con la nuova maglia, ma non tutti la indosseranno

L'Inter esordirà in Champions League vestendo la terza maglia, ma non tutti vestiranno una nuova divisa.

Dalle foto dello spogliatoio postate dal profilo Twitter ufficiale del club, si evince che Samir Handanovic utilizzerà la casacca gialla della scorsa stagione, una decisione molto particolare ed attualmente senza una vera e propria spiegazione. Il font applicato sarà quello della third di colorazione nera.

Nike, per le altre squadre sponsorizzate, ha creato una maglia per il portiere ad hoc da indossare abbinata alla terza divisa. Per i nerazzurri non è in programma niente di tutto ciò, giocare però con una casacca dello scorso anno risulta essere molto particolare.