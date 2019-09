Inter, in arrivo un nuovo da sponsor da 100 milioni grazie a... Suning

Ci siamo, per l'Inter è in arrivo un nuovo sponsor. A riferirlo direttamente dalla Cina ci ha pensato Titan Sports. Il club nerazzurro infatti, grazie anche alla mediazione del gruppo Suning, sta per raggiungere l'accordo con Hengda Hengchi, marchio automobilistico di Evergrande Group che produce auto elettriche.

Tale sponsorizzazione, porterebbe nelle casse nerazzurre 100 milioni di euro. Il patron interista Zhang Jindong di recente è stato a cena a Milano con il presidente di Evergrande Group, Xu Jiayin

Se poi a tutto ciò si aggiunge anche l'esposizione del marchio Hengda Hengchi su PPTV (il canale sportivo di proprietà Suning), pensare che l'affare sia in dirittura d'arrivo è inevitabile.