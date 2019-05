Inter, importante recupero per Spalletti in vista dell'Empoli

In vista della cruciale gara di domenica sera contro l'Empoli, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti potrà contare sull'utilizzo di Stefan de Vrij, che non era potuto partire per Napoli a causa di un infortunio.

Stando a quanto riferisce "Sky Sport", il giocatore, alla prima stagione in nerazzurro, dovrebbe pienamente recuperare per la gara contro i toscani. Già da domani rientrerà in gruppo.