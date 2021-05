Inter, importante aggiornamento su Simone Inzaghi

Inter, arriva un importante aggiornamento sulla trattativa in corso tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi, che è il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra per raccogliere l'eredità di Conte. Alfredo Pedullà ha riportato la notizia secondo la quale le parti sarebbero molto vicine. L'offerta economica sarebbe stata alzata a 2,5 milioni di euro. Ma a testimoniare che l'accordo potrebbe essere chiuso a breve c'è il fatto che al meeting si sarebbe aggiunto anche il direttore sportivo Tare, assente nelle ore precedenti. La Lazio, secondo il tweet del giornalista, spera di incassare il via libera, mentre l'Inter resta in attesa.