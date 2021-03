Inter, Ilicic è l’uomo giusto per Conte e la Dea potrebbe cederlo

L’Inter è alla ricerca di una quarta punta per la prossima stagione per completare il reparto offensivo. Antonio Conte avrebbe richiesto alla dirigenza un giocatore adatto al suo modulo e stile di gioco. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il nome in cima alla lista del tecnico nerazzurro sarebbe quello di Josip Ilicic dell’Atalanta.

Lo sloveno è tornato a brillare dopo il periodo buio del post lockdown e le sue caratteristiche sarebbero ritenute ideali per lo stile di gioco dell’Inter. L’eventuale arrivo del classe ‘88 porterebbe alla rosa nerazzurra esperienza, qualità e soprattutto fantasia.L’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo potrebbe lasciare la Dea già la prossima estate a prezzo di saldo.

Qualcosa con Gasperini si è rotto, basti pensare a quello che è successo nel corso di Atalanta-Real Madrid, quando lo sloveno entrò nella ripresa per essere sostituito dal Gasp dopo soli 30’ a causa del suo scarso impegno in campo. Il tecnico dei bergamaschi lo ha spesso lasciato in panchina nel corso di questa stagione e lo ha più volte bacchettato per la sua incostanza. L’Inter starebbe monitorando con attenzione l’evolversi della situazione e sarebbe pronta ad acquistarlo.