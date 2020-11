Inter, il verdetto su Lukaku e le possibili scelte di Conte contro l'Atalanta

Domani pomeriggio l'Inter affronterà l'Atalanta, in una sfida che si preannuncia cruciale per il prosieguo del campionato dei nerazzurri. Secondo quanto riportato poco fa da Sky Sport, anche Romelu Lukaku partirà alla volta di Bergamo: l'attaccante belga sembra aver smaltito il fastidio all'adduttore e contro i bergamaschi sarà presente almeno in panchina.

Per quanto riguarda invece l'undici iniziale, Antonio Conte avrebbe in mente alcune novità rispetto alla gara contro il Real Madrid. In difesa torna Skriniar, che prenderà il posto di D'Ambrosio; sugli esterni invece Hakimi dovrebbe rifiatare, con Darmian pronto a prendere il suo posto sulla corsia destra, a sinistra invece spazio per Young.

A centrocampo, complice lo stato d'attesa sul tampone di Gagliardini, il terzetto dovrebbe essere formato ancora una volta da Vidal e Brozovic in mediana, mentre a Barella toccherà il ruolo di trequartista. Infine in attacco, Conte sembra intenzionato a schiarare Sanchez come partner di Lautaro Martinez, con Perisic dunque pronto ad accomodarsi in panchina.