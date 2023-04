Inter, il tonfo con il Monza ha un motivo preciso, il tempo

di Redazione, pubblicato il: 15/04/2023

(Inter) Nuovo tonfo interno dei nerazzurri contro il Monza. Un punto nelle ultime 5 partite, 9 gol segnati nelle ultime 11, una media da retrocessione se non fosse per quanto fatto prima.

Un dato certifica la crisi dei ragazzi di Inzaghi, almeno in campionato visto che in Champions le prove hanno ben altro spessore.

Lautaro non segna dal 5 marzo con il Lecce

Dzeko non segna dal 4 gennaio con il Napoli

Correa non segna dal 29 ottobre con la Samp

Lukaku non segna (su azione) dalla prima di campionato con il Lecce.

Aggiungiamo che l’Inter per la prima volta perde tre volte consecutivamente in casa senza andare a segno e la frittata è completa.

Troppo tempo senza gol degli attaccanti, nessuna squadra in lotta per qualsiasi obbiettivo può permettersi digiuni del genere. Inutile contare i tiri in porta, possesso palla e altre amenità. Contano i gol, soprattutto per le punte. E quando il tempo passa senza timbrare il cartellino tutto diventa più difficile. Per tutti.