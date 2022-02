Inter, il tecnico del Brest coccola Satriano: le sue parole

Inter, il Brest si coccola il neo-acquisto Martin Satriano.

Dopo la doppietta in ventisette minuti di ieri pomeriggio contro il Troyes, nella partita poi vinta per 5-1, Martin Satriano è stato decisivo e anche il migliore in campo per il Brest che si conferma essere la grande sorpresa del campionato di Ligue 1 anche grazie al grandissimo apporto dato dai giovani nerazzurri in prestito - oltre a Satriano, c'è anche Agoumè. Una partita in cui l'attaccante classe 2001 ha lasciato decisamente il segno anche nel suo allenatore che lo ha elogiato a fine partita.

Infatti, Michael Der Zakarian, ha detto come il giocatore si è rivelato essere un buon acquisto ed una buona opzione tecnica per il Brest. Una prestazione in cui si è mosso molto lungo tutto il fronte d'attacco ed in cui ha rappresentato un grande punto di riferimento per tutta la squadra, permettendo di dare profondità alla manovra, oltre a non far mai mancare il suo valore energico sul campo, la sua garra uruguagia che lo ha caratterizzato fin dai suoi primi calci.

Parole importanti per un giocatore che si è presentato alla grande al suo esordio in campo dal primo minuto. Adesso ci si augura che le partite da titolare possano essere di più, così come ci si augura che anche i gol fatti possano aumentare. Il baby nerazzurro, prima di trasferirsi in Francia, ha rinnovato con il club di viale della Liberazione fino al 2026, segno di grande fiducia della società che crede molto nelle qualità del giocatore che potrebbe rappresentare un grande tassello per il futuro dell'Inter.