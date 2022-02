Inter, il tabellone della Coppa Italia: possibile big match in semifinale

Inter - Dopo il successo dei nerazzurri sulla Roma nel primo quarto di finale della Coppa Italia (qui le pagelle dei principali quotidiani nazionali), continua a delinearsi il tabellone del torneo. La squadra di Inzaghi è la prima semifinalista, e attende la vincente di un'altra super sfida tra le città di Milano e Roma, quella tra Milan e Lazio in programma questa sera nuovamente a San Siro. Chi vince, affronterà i campioni d'Italia.

Possibile derby dunque per l'Inter, che dopo aver perso lo scorso sabato per 2-1 in rimonta, avrebbe il desiderio di vendicarsi sulla banda di Stefano Pioli. Ricordiamo che le semifinali sono previste con andata e ritorno, unico atto della competizione non a gara secca. Dall'altra parte della griglia si affronteranno le vincenti di Juventus-Sassuolo ed Atalanta-Fiorentina, altre gare piuttosto equilibrate.

Ecco il tabellone nel dettaglio:

OTTAVI DI FINALE

Atalanta-Venezia 2-0

Napoli-Fiorentina 2-5 dts

Milan-Genoa 3-1 dts

Lazio-Udinese 1-0 dts

Juventus-Sampdoria 4-1

Sassuolo-Cagliari 1-0

Inter-Empoli 3-2 dts

Roma-Lecce 2-1

QUARTI DI FINALE

Inter- Roma 2-0

Milan-Lazio - Mercoledì 9 febbraio ore 21

Atalanta-Fiorentina - Giovedì 10 febbraio ore 18

Juventus-Sassuolo - Giovedì 10 febbraio ore 21

SEMIFINALI (andata 2 marzo, ritorno 20 aprile)

Inter contro la vincente di Milan-Lazio

Vincente di Juventus-Sassuolo contro vincente Atalanta-Fiorentina

FINALE - Mercoledì 11 maggio 2022