Inter, il sorpasso in classifica e lo scudetto: Osimhen sfida i nerazzurri

Inter, Victor Osimhen sfida i nerazzurri.

L'attaccante del Napoli, tornato protagonista con il gol durante la sfida di ieri tra gli azzurri ed il Venezia, ha parlato proprio dopo la gara ai microfoni di Dazn in vista del big match di sabato alle 18, allo stadio Diego Armando Maradona, contro un'Inter ammaccata dopo la sconfitta subita in rimonta nel derby. Per il Napoli, potrebbe essere l'occasione per provare il sorpasso in classifica, visto il solo punto che distacca la squadra di Luciano Spalletti dalla vetta ed è per questo che l'attaccante nigeriano promette battaglia.

Infatti, per Osimhen, la gara contro l'Inter sarà una partita tosta contro una squadra forte, per cui, nei sei giorni che restano, bisognerà prepararsi bene per poter colpire i nerazzurri che avranno meno tempo per recuperare e pensare alla sfida, visto l'impegno in Coppa Italia. Sarà una sfida importante, come detto, per provare il sorpasso, ma soprattutto per cercare di coronare quello che più che un sogno, è un vero e proprio obiettivo per la squadra campana, ovvero la vittoria dello scudetto.

Ancora qualche giorno e poi le due squadre si affronteranno, con l'Inter che dovrà stare molto attenta ad una squadra in salute e con l'ex Spalletti che, soprattutto dopo la sconfitta dell'andata, avrà il dente avvelenato. Per Simone Inzaghi non sarà una passeggiata, sia per l'impegno di Coppa Italia nel mezzo, sia perchè il Maradona è uno stadio tradizionalmente ostico per la squadra nerazzurra che negli ultimi vent'anni, in campionato, è riuscita a vincere solo una volta.