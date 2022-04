Inter, il Sindaco di Sesto si esprime sul nuovo stadio. I dettagli

Inter, nuove dichiarazioni sul possibile nuovo stadio.

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, si è espresso in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan.

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, il primo cittadino ha rilanciato la candidatura di Sesto San Giovanni come luogo più idoneo per la costruzione del nuovo stadio delle due squadre milanesi. Ha affermato le possibilità che il comune di Sesto offre alla due società, garantendo spazi più ampi e la possibilità di far arrivare uno stadio all’interno della struttura urbanistica del comune.

Ha poi continuato asserendo che il comune di Sesto può offrire eguali servizi a quello di Milano, avendo a disposizione le aree dismesse più grandi d’Europa, tre fermate della metro più due in costruzione. Come sul modello inglese, Di Stefano ha proposto una delocalizzazione nei quartieri modello londinese, in un’ottica internazionale e di coordinamento metropolitano.

In conclusione, ha sottolineato che ci sono elementi e tempi purchè ci sia certezza nell’investimento.