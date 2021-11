Inter, il sindaco Beppe Sala spegne la polemica con Moratti: le parole

Inter: dopo il primo botta e risposta, arrivano altre parole di Sala per Moratti.

Il sindaco della città di Milano, dopo aver parlato dello stadio e degli impegni ed oneri che tenere San Siro avrebbe comportato per l’amministrazione del capoluogo lombardo, aveva parlato di tutti quei comitati che sarebbero contrari alla costruzione del nuovo impianto con l’abbattimento di San Siro. Tra queste persone, anche Massimo Moratti, che fa parte del comitato ‘Sì San Siro’ insieme alla sorella Milly, e che era stato invitato dallo stesso sindaco ad acquistare lo stadio – leggi qui tutte le dichiarazioni.

Parole che non sono piaciute all’ex presidente nerazzurro, che ha risposto stizzito alle parole di Sala. Vicenda finita? Per fortuna le cose si sono appianate, secondo quanto è stato detto da parte di Sala all’ANSA, visto che anche nella giornata di oggi il sindaco ha voluto dare una nuova risposta a Massimo Moratti sostenendo che la sua dichiarazione era soltanto una battuta e che tutto è stato risolto durante un evento per il ricordo in memoria di Gino Strada.

Sala, poi, ha voluto riaffermare quella che è la sua volontà, dal momento che dopo due anni di incontri e di trattative finalmente si è arrivati ad un accordo tra l’amministrazione comunale e le due società, Inter e Milan. Non solo, ma, come detto più volte, tenere inutilizzato San Siro per il comune di Milano significherebbe avere una spesa di manutenzione tra i 5 e i 10 milioni ogni anno, cosa che, ad oggi, non è possibile avere.