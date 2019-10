Inter, il settore giovanile è perfetto: 3 vittorie su 3! I risultati

Giornata positiva per le squadre nerazzurre del settore giovanile. L'Under 18 Serie A e B, l'under 16 Serie A e B e l'Under 15 Serie A e B hanno ottenuto il successo nei rispettivi match di campionato giocati.

L'Under 18 di Andrea Zanchetta ha sconfitto 3-0 il Torino nella quinta giornata di campionato. Reti segnate da Cancello, Dimarco e nel finale arriva un'autorete per il netto successo dell'Inter. L'Under 16 di Gabriele Bonacina ha battuto 2-1 l'Udinese in trasferta nella settima giornata di campionato. Vantaggio friulano di Gotter, la rimonta dei nerazzurri vede la firma di Motti e Menegatti.

L'Under 15 di Paolo Annoni ha superato l'Udinese 3-1 in trasferta. Apre le marcature per l'Inter Di Maggio su calcio di rigore, raddoppio dei nerazzurri con Stankovic, l'Udinese accorcia con Medeot, Ciuffo chiude il match in favore dell'Inter.