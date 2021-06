Inter, il retroscena decisivo nella trattativa per Calhanoglu

Inter, Calhanoglu: oltre all'ingaggio, c'è stata un'altra mossa decisiva per convincere il giocatore turco a vestire nerazzurro. Per capire appieno la trattativa che ha squarciato (per ora) un sonnacchioso calciomercato bisogna però fare un passo indietro.

L'operazione Inter-Calhanoglu "è nata pochi giorni fa" ha confermato il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Insomma: dopo la tragedia sfiorata da Christian Eriksen, durante Danimarca-Finlandia, la società ha deciso di non farsi trovare impreparata a un probabile lungo stop del fuoriclasse danese. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta ha subito 'fiutato' l'affare Calhanoglu e ha deciso di imbastire la trattativa per portarlo all'Inter. Ecco. Qui entra in scena l'uomo chiave di questa trattativa. Perché il blitz si è 'acceso' "dopo il contatto tra Simone Inzaghi e il trequartista turco. Secondo il tecnico nerazzurro - ha spiegato ancora Di Marzio - Calhanoglu è il giocatore più idoneo a sostituire Eriksen". Insomma: un altro indizio di come il nuovo tecnico dell'Inter stia prendendo, giorno dopo giorno, in mano l'Inter.

Nelle quattro stagioni in Italia Calhanoglu, concretandosi solamente sulla Serie A, ha mantenuto una media di circa 9 assist a stagione (8,75) - dal 2017/18anno di arrivo al Milan dal Leverkusen - e 5,5 gol a stagione. Non un realizzatore sopraffino, ma un buon regista. Il ruolo dove in carriera ha giocato di più è quello di ala-sinistra con 122 match (21 gol e 36 assist), segue il trequartista con 104 presenze ed un rendimento - a livello di numeri - molto simile al precedente ed infine il centrale di centrocampo con 51 presenze, 13 gol e 9 assist. Non va però dimenticato che, nella sua carriera iniziata nel 2009/10, Calhanoglu ha ricoperto anche il ruolo di seconda punta, esterno di destra e addirittura di prima punta. Un tuttofare della mediana che sarà molto utile all'Inter di Inzaghi nel suo 3-5-2.

In carriera Calhanoglu ha totalizzato 32.490' minuti giocati con 428 presenze, 102 assist e 94 gol.