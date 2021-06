Inter, il retroscena che spiazza tutti sul 'casting' del tecnico

Carlo Ancelotti, nei giorni scorsi, avrebbe rifiutato un'offerta dell'Inter. La 'clamorosa' voce rimbalza, in queste ore, dalla Spagna. A riferirla è il quotidiano As, esperto delle questioni del Real Madrid. Real Madrid che, ricordiamo, ha poi scelto (e annunciato ieri, lunedì 1 giugno, ndr) Ancelotti come nuovo tecnico dopo l'addio di Zinedine ZIdane.

Il contatto fra il club nerazzurro e l'uomo della leggendaria Décima col Real Madrid sarebbe avvenuto durante la scorsa settimana quando Ancelotti era ancora il tecnico dell'Everton. Scrive As ricostruendo questo 'particolare' retroscena poche ore prima che ci fosse l'annuncio ufficiale della 'Casa Blanca': "All'Everton era contento e nelle ultime settimane ha rifiutato una proposta dell'Inter, che lo ha cercato quando la rottura con Conte è diventata inevitabile. Ma al Madrid, club con cui ha avuto un rapporto speciale, non potrebbe mai dire di no".