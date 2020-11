Inter, il Rennes scarica Dalbert: l’esterno verso il ritorno in nerazzurro?

Il prestito di Dalbert al Rennes potrebbe terminare prima del previsto. Secondo quanto riporta l’Equipe, l’esterno non convincerebbe più il tecnico Julien Stéphan e anche la società. Il club francese non sarebbe per nulla soddisfatto dal suo atteggiamento, considerato poco improntato alla modestia e dalla mancanza di impegno.

Nella prima parte di stagione ha giocato con una certa continuità, deludendo ampiamente le aspettative. Il brasiliano ora è finito in fondo alle gerarchie, il titolare del club bretone è Faitout Maouassa e la principale alternativa sarebbe ormai Adrien Truffert, talentuoso belga classe 2001.

Il rapporto tra Dalbert e il club francese sarebbe ormai molto teso, il giocatore è stato escluso dalla lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Bordeaux. Per questo motivo, il Rennes avrebbe intenzione di liberarsi di Dalbert il prima possibile e restituirlo all'Inter nella prossima finestra di mercato di gennaio.